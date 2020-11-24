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Состоялся релиз World of Warcraft: Shadowlands

Эпичный трейлер прилагается.
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Компания Blizzard выпустила специальный трейлер, посвящённый релизу World of Warcraft: Shadowlands. Ролик очень короткий, но максимально пафосный — в случае с новым дополнением для WOW по-другому быть не может. Местом действия Shadowlands стали Тёмные Земли — загробный мир игры, куда попадают души мертвецов.

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У этого дополнения был достаточно интересный анонсирующий ролик, в котором бывший вождь Орды Сильвана Ветрокрылая сразилась с Королём-личом и отняла у него Шлем Господства. После она его сломала и открыла портал в эти самые Тёмные Земли.

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Shadowlands порадует игроков новой системой развития персонажей, удивит сокращением максимального уровня с 120-го до 60-го. В игре также появился новый класс Рыцарей смерти и 5 новых зон, находящихся в Тёмных Землях. Более подробно о World of Warcraft: Shadowlands можно почитать вот здесь.

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