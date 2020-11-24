Так уж повелось, что сейчас в игровой среде слухи и непроверенная информация от инсайдеров очень часто создают важные инфоповоды. Ещё совсем недавно случилась утечка данных из стен Capcom, она косвенно свидетельствовала о том, что уже весной следующего года мы должны были впервые узнать о некой Resident Evil Outbreak.

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То есть, эта информация была не до конца проверенной, а теперь вот появились немного другие сведения от инсайдера Dusk Golem. Этот персонаж зарекомендовал себя как проверенный любитель «сливать» достоверную информацию. Он заявил, что Capcom готовит Resident Evil Revelations 3. Причём, по этому проекту у Dusk Golem имеются кое-какие интересные подробности, но делиться ими со всеми он ещё не хочет.

Если говорить о Resident Evil Revelations как о серии игр (вышло, как вы понимаете, две части), то мы имеем дело с определёнными сюжетными ответвлениями, у которых основное внимание к себе притягивает кооператив. На правах главных героев в прошлых частях Revelations выступали разные персонажи из вселенной Resident Evil. Кстати, Revelations 2 привлекала внимание тем, что была выполнена в эпизодической системе, каждый эпизод выходил раз в неделю.

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Обе части Resident Evil Revelations были достаточно тепло приняты публикой. У первой в Steam значится 86% рейтинга на основании более 4800 рецензий. Сиквел собрал 77% положительных рецензий из более 12800 написанных.