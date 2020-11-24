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Прохождение хоррора The Medium займёт не один вечер

А лучше — не одну ночь.
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О геймплейных особенностях психологического триллера The Medium известно многое и уже сравнительно давно. Одно оставалось секретом — сколь долго игра будет щекотать нервишки отчаянным геймерам? В беседе с изданием GamingBolt продюсер проекта Яцек Зиба уточнил, что прохождение The Medium рассчитано примерно на 8—10 часов. Естественно, в зависимости от скорости выполнения действий конкретным игроком. Для хоррора подобная продолжительность вполне адекватная.

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Напомним, что в The Medium мы играем за девушку-медиума Марианну, которой предстоит отправиться в заброшенную гостиницу и применить в ней свой дар пребывания в двух реальностях — материальной и духовной — для раскрытия тайны исчезновения ребёнка. На взаимодействии двух реальностях основано не только повествование проекта, но и множество головоломок: в частности, некоторые загадки можно решить, только отправившись в мир духов и «запитав» в нём необходимые приборы.

Релиз The Medium должен был состояться 10 декабря, но поскольку на эту дату сдвинулся релиз Cyberpunk 2077, разработчики из Bloober Team решили не испытывать судьбу и перенесли выход своего хоррора на 28 января.

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