В наше время почему-то стало модно анонсировать игры, публикуя лишь их названия и «кинематографические» ролики. Не стала исключением и Tomb Raider Reloaded, представленная сегодня компанией Square Enix.

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На данный момент известно только то, что Tomb Raider Reloaded представляет собой условно-бесплатный аркадный боевик, создаётся для мобильных устройств (без указания, каких именно), планируется к выходу в следующем году (опять же, без конкретики), а за разработку отвечает коллектив Emerald City Games при поддержке лондонского подразделения Square Enix.

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Дополнительными подробностями с нами поделятся позже.