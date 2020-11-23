CD Projekt RED позаботилась о стримерах и видеоблогерах: защищённую копирайтом музыку в Cyberpunk 2077 можно будет отключать
Авторские права — это такая вещь, которую различным стримерам и видеоблогерам, в английской терминологии именуемым словосочетанием «content creators», волей-неволей приходится соблюдать. Нарушение «копирайта» может повлечь за собой снятие монетизации с видеороликов или, в особо запущенных случаях, блокировку учётной записи. Студия CD Projekt RED решила уберечь своих игроков от случайного попадания под «страйк», и сегодня анонсировала опцию отключения воспроизведения защищённой авторским правом музыки в Cyberpunk 2077.
реклама
Как уточняет CD Projekt RED, в Cyberpunk 2077 будет представлен собственный саундтрек, а также более ста пятидесяти созданных различными музыкантами композиций, представляющих самые разные музыкальные жанры. К сожалению, не все из представленных в Cyberpunk 2077 композиций можно свободно использовать в своих материалах, и поскольку последнее, что хочет CDPR — это проблем с авторскими правами у стримеров и блогеров — то в настройки игры была внедрена соответствующая опция. Включив её, «контент-криейтер» сможет спокойно проводить прямые трансляции, создавать обучающие ролики и тому подобное, не опасаясь получения «письма счастья».
Напоминаем, что Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила