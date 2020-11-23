Творческий руководитель Dragon Age и другие ветераны BioWare основали студию Yellow Brick Games
Майк Лэйдлоу, которому мы все обязаны за Dragon Age Origins и в меньшей степени — за Dragon Age II, в 2017 году ушёл из BioWare и примкнул к Ubisoft Quebec. Обзаведясь в квебекском подразделении Ubisoft нужными знакомствами и товарищами Лэйдлоу в начале этого года ушёл из компании.
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Без дела столь талантливые люди долго оставаться не могут, поэтому сегодня Лэйдлоу в беседе с деловым игровым изданием Games Industry объявил о создании нового коллектива под названием Yellow Brick Games. В его состав входят многие ветераны BioWare, Ubisoft, Electronic Arts и Activision Blizzard.
В подробности своей работы коллектив Yellow Brick Games пока не вдаётся, но в плане компании — подтвердить ведущую роль Квебека как глобального поставщика интерективных развлечений. Разрастаться до гигантских размеров Yellow Brick Games не собирается: девелоперы хотят ограничиться небольшой командой, а, следовательно, не претендуют на роль производителей дорогущих AAA-проектов.
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