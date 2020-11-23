Поклонники игр по «Человеку-пауку» неожиданно для себя и для всех обнаружили, что в виртуальной копии Нью-Йорка из вышедшей 12 ноября Spider-Man Miles Morales отсутствует «Крайслер-билдинг» (Chrysler Building) — один из самых высоких небоскрёбов города и по совместительству одна из его главных достопримечательностей.

реклама

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru

Учитывая, что «Крайслер-билдинг» присутствовал в Spider-Man (2018) во всей красе, подобное развитие событий выглядит странно. Как пояснил руководитель студии Insomniac Games по связям с общественностью Джеймс Стивенсон, из-за неудавшихся переговоров с правообладателями разработчикам пришлось заменить знаменитый небоскрёб в виртуальном Нью-Йорке на некий нейтральный вариант.

Как уточняет издание Game Informer, резкая перемена политики в отношении появления «Крайслер-билдинга» в играх и других произведениях искусства связана со сменой владельцев здания: в марте 2019 года знаменитый небоскрёб перешёл в руки нового руководства, договориться с которым оказалось гораздо труднее, чем с прежними владельцами.