Авторы Titanfall начали исправлять технические ошибки в Steam-версии игры
На прошлой неделе Electronic Arts открыла в Steam доступ к оригинальной Titanfall. К сожалению, «релиз» получился неожиданно проблемным: игроки массово жаловались на сбои в работе звука, вылеты, нерабочий мультиплеер и многое другое. Частота появления ошибок в игре была столь высокой, что игроки незамедлительно настрочили гневные отзывы, что привело к снижению среднего пользовательского рейтинга Titanfall в Steam до 35 %.
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К счастью, разработчики в курсе проблем и уже начали их оперативно решать: в частности, сегодня ранним утром к Titanfall было применено обновление, исправившее ошибку с воспроизведением звука у некоторых игроков.
Хотя разработчики этого не уточняют, но логично предположить, что в ближайшее время будут решены и другие технические проблемы Titanfall. К слову, одно только исправление ошибки со звуком позволило пользовательскому рейтингу Titanfall в Steam подрасти до 65 %.
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