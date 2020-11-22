Компания Google заявила, что расширенная поддержка браузера Chrome для Windows 7 продляется на шесть месяцев. Получается, что окончательное завершение жизненного цикла программы для устаревшей ОС переносится на 15 января 2022 года с более раннего 15 июля 2021 года. К тому моменту, кстати, общая поддержка самой Windows 7 будет уже два года как завершена.

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Google пояснила, что решение об увеличении срока расширенной поддержки Chrome для Windows 7 было принято после изучения обратной связи от корпоративных клиентов — в частности, после получения сведений о планах по переходу на Windows 10. Проблемы в корпоративном секторе, вызванные пандемией, заставили компании пересмотреть свои планы по поводу перехода на актуальную версию ОС от Microsoft. Проще говоря, бизнесу сейчас не до этого.

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По данным независимого исследования, проведённого компанией Kantar по заказу Google, 21% корпоративных пользователей всё ещё находятся в процессе миграции с устаревшей Windows 7, а 1% только планирует это сделать. В дополнение ко всему, отдельные пользователи Windows 7 до сих пор получают важные обновления безопасности в рамках программы по расширенной поддержке.

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Компания Google заявила, что продолжит оценивать сложившиеся условия для корпоративного сектора и обязуется сообщать в будущем обо всех изменениях в своих планах насчёт поддержки Windows 7. Теперь мы знаем, что, как минимум, до 15 января 2022 года все пользователи этой ОС могут безопасно пользоваться браузером Chrome.