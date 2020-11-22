Разработчики Star Citizen собрали более 320 миллионов долларов пожертвований
Cloud Imperium Games в данный момент занята проведением специального мероприятия Intergalactic Aerospace 2950, о котором мы кое-что писали вот здесь. Пока идёт этот ивент, любой желающий может бесплатно скачать себе эпичный долгострой Star Citizen и заняться изучением десятков кораблей и поиском ответа на вопрос, куда ушли все деньги. А денег уже ушло немало, но об этом чуть ниже.
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На онлайн-мероприятии Intergalactic Aerospace 2950 разработчики опубликовали несколько трейлеров, парадирующих автомобильную передачу The Grand Tour. В эти роликах некто Джакс МакКлири, копирующий манеру поведения и крепкий британский акцент легендарного Джереми Кларксона, показывает наработки авторов в области создания кораблей.
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Параллельно с этим разработчики выпустили часовое видео, в котором они обстоятельно поговорили о развитии искусственного интеллекта в отдельно взятых составных проектах Star Citizen (Squadron 42, например). Там было очень много слов сказано о поведении врагов, которые умеют адаптироваться к различным ситуациям и реагировать в каждом отдельно взятом случае по-разному.
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Что до самой Star Citizen, то на её разработку фанаты космоса и творчества Cloud Imperium Games продолжают стабильно жертвовать деньги. К моменту написания этих строк команду разработки профинансировало более 2,8 миллиона человек, общая сумма пожертвований превысила отметку в 321 миллион долларов.
Мы не знаем, что тут можно сказать по этому поводу, но теперь точно стало интересно, дотянут ли вдохновлённые меценаты до 500 миллионов.
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