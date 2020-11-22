Предзаказ Cyberpunk 2077 возглавил чарт продаж Steam на этой неделе
Настал вечер воскресенья, а это значит, что Valve традиционно обновила свой еженедельный чарт продаж. Как и следовало ожидать по мере приближения к новой дате релиза Cyberpunk 2077, данная самая ожидаемая игра последних лет взгромоздилась на верхнюю ступеньку пьедестала чарта. По всей видимости, недавние публикации и проводимая разработчиками предпродажная подготовка укрепили уверенность игрового сообщества в высоком качестве продукта.
реклама
Вообще, на это раз чарт продаж Steam порадовал не только лидерством Cyberpunk 2077, но и появлением нескольких «новых лиц». Полностью десятка лидеров этой недели выглядит так:
- Cyberpunk 2077 (предзаказ);
- Valve Index VR Kit;
- Phasmophobia;
- Among Us;
- Football Manager 2021 (предзаказ);
- Sakuna Of Rice and Ruin;
- Destiny 2 Beyond Light + Сезон;
- Hades;
- Wallpaper Engine;
- Total War Warhammer II The Wisted & The Twilight.
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря. Ведь состоится, правда?
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила