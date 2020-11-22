Настал вечер воскресенья, а это значит, что Valve традиционно обновила свой еженедельный чарт продаж. Как и следовало ожидать по мере приближения к новой дате релиза Cyberpunk 2077, данная самая ожидаемая игра последних лет взгромоздилась на верхнюю ступеньку пьедестала чарта. По всей видимости, недавние публикации и проводимая разработчиками предпродажная подготовка укрепили уверенность игрового сообщества в высоком качестве продукта.

реклама

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Вообще, на это раз чарт продаж Steam порадовал не только лидерством Cyberpunk 2077, но и появлением нескольких «новых лиц». Полностью десятка лидеров этой недели выглядит так:

Cyberpunk 2077 (предзаказ);

Valve Index VR Kit;

Phasmophobia;

Among Us;

Football Manager 2021 (предзаказ);

Sakuna Of Rice and Ruin;

Destiny 2 Beyond Light + Сезон;

Hades;

Wallpaper Engine;

Total War Warhammer II The Wisted & The Twilight.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря. Ведь состоится, правда?