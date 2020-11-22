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Предзаказ Cyberpunk 2077 возглавил чарт продаж Steam на этой неделе

Как же не вспоминать про эту игру по несколько раз на дню?
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Настал вечер воскресенья, а это значит, что Valve традиционно обновила свой еженедельный чарт продаж. Как и следовало ожидать по мере приближения к новой дате релиза Cyberpunk 2077, данная самая ожидаемая игра последних лет взгромоздилась на верхнюю ступеньку пьедестала чарта. По всей видимости, недавние публикации и проводимая разработчиками предпродажная подготовка укрепили уверенность игрового сообщества в высоком качестве продукта.

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Вообще, на это раз чарт продаж Steam порадовал не только лидерством Cyberpunk 2077, но и появлением нескольких «новых лиц». Полностью десятка лидеров этой недели выглядит так:

  • Cyberpunk 2077 (предзаказ);
  • Valve Index VR Kit;
  • Phasmophobia;
  • Among Us;
  • Football Manager 2021 (предзаказ);
  • Sakuna Of Rice and Ruin;
  • Destiny 2 Beyond Light + Сезон;
  • Hades;
  • Wallpaper Engine;
  • Total War Warhammer II The Wisted & The Twilight.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря. Ведь состоится, правда?

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steam valve cd projekt red cyberpunk 2077
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