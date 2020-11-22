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Новый геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 набрал свыше 16,5 млн просмотров всего за пару дней

А сама игра, похоже, действительно огромна.
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Релиз Cyberpunk 2077, если он всё-таки состоится 10 декабря, для многих станет самым положительным событием в этом трудном году, поэтому нет ничего удивительного в том, что по мере приближения к заветной дате «хайп» вокруг проекта разгорается с новой силой. В частности, опубликованный в четверг в рамках пятого выпуска Night City Wire видеоролик игрового процесса Cyberpunk 2077 уже побил рекорд: всего за двое с небольшим суток его просмотрели более 16,5 млн человек.

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Для сравнения, лучше дела в плане суммарного количества просмотров обстоят только у тизера Cyberpunk 2077 от 2013 года и первого показа геймплея в 2018 году.

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Между тем руководитель отдела контроля качества CD Projekt RED Лукаш Бабель опубликовал скриншот, в котором указано проведённое им в Cyberpunk 2077 время — 175 часов — которых не хватило для полного прохождения проекта. Игра действительно огромная, однако важно помнить, что по своей должности Бабель обязан скрупулёзнее относиться к прохождению: среднестатистический игрок завершит всё гораздо быстрее.

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Наконец, сегодня в Сети появилась первая запись игрового процесса от простого пользователя, получившего доступ к PS4-версии Cyberpunk 2077. Из крупных сервисов видеохостинга эту запись, естественно, максимально оперативно удаляют, но при желании копии можно найти на просторах Сети. Отмечается высокий уровень качества картинки и хорошая производительность — по всей видимости, перенос выхода игры случился не зря.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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