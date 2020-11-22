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Текстовый редактор Microsoft Word получит свою тёмную тему

Сейчас это модно.
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Наличие в той или иной программе тёмной темы потихоньку ставится негласным стандартом. Вероятно, по этой причине Microsoft уже реализовала тёмную тему в Windows 10, а сейчас трудится над добавлением такой же «фичи» в других своих программных продуктах. И, если верить пользователю Twitter с ником Florian B, офисная программа Microsoft Word получит тёмную тему в самом ближайшем будущем.

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Вышеназванный пользователь Twitter сделал скриншот программы с новым визуальным стилем, который пока доступен только избранным инсайдерам. Причём, сама Microsoft не спешит распространяться насчёт подобных косметических изменений в Word. На опубликованном скриншоте можно увидеть, что тёмная тема распространяется на весь пользовательский интерфейс приложения, включая поле для ввода текста. А вот уже сам текст стал белым. Стоит обратить внимание, что пока все разговоры о появлении тёмной темы актуальны для настольной версии Word, но Microsoft может в будущем сделать внешний вид своей программы одинаковым для всех платформ.

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Вообще, Microsoft следит за тем, чтобы её топовые программные продукты своевременно и очень оперативно получали важные обновления. Ранее в этом месяце редмондцы заявили, что готовят специальную версию Office, оптимизированную под чипы линейки M1 от Apple. Помимо этого, компания работает над подобной версией браузера Edge. О примерных сроках выхода всех описанных обновлений для топовых программных продуктов от Microsoft будет сообщено дополнительно.

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Зеновий Радеонович
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ахахах
13:36
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Li Ya
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Толик Смирнов
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ОвEрКл0keРс
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Li Ya
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Я тоже сразу подумала, что это не самая дорогая сборка.
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13:30
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