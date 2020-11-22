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Игровой сервис Google Stadia появится на iPhone в течение нескольких недель

Но только через браузер Safari.
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Компания Google собирается открыть доступ к стриминговому игровому сервису Stadia для всех пользователей iPhone. Случиться это должно в течение следующих нескольких недель. Надо отметить, что раньше Google не могла добавить поддержку Stadia для смартфонов от Apple из-за особых условий по размещению контента в магазине App Store. На сегодняшний день облачный игровой сервис доступен на смартфонах под управлением Android, PC и «умных» телевизорах.

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Как и в случае с GeForce Now от NVIDIA или Luna от Amazon, запуск игр на iPhone будет осуществляться через браузер Safari. Это означает, что для каждой отдельно взятой игры в библиотеке Stadia не нужно будет получать одобрение со стороны Apple, как того требуют правила App Store.

Напомним, Stadia предлагает несколько иные условия пользования, чем GeForce Now и Luna. Сервис Google не даёт в пользование игроку целую библиотеку проектов по фиксированной подписочной цене. Каждую игру в Stadia нужно отдельно покупать по полной цене, после чего доступ к ней осуществляется автоматически и всегда, без необходимости продления подписки. Зато те пользователи сервиса, которые решатся оформить особую подписку Stadia Pro за 10$ в месяц, будут обеспечены более высоким качеством стриминга купленных игр и доступом к регулярно обновляемому списку бесплатных проектов.

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