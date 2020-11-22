Разработчики из KING Art Games рассказали, как они собираются в дальнейшем поддерживать стратегию Iron Harvest. Для таких целей была опубликована дорожная карта обновлений, в течение ближайших нескольких недель студия-разработчик порадует игроков целым набором свежего контента.

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Рассказ о нововведениях следует начать с больших вещей. Сюжетное дополнение Rusviet Revolution появится в игре 17 декабря. DLC расскажет историю из альтернативной вселенной, в которой народ Русвета решился на восстание против царя. Будет не только история — рассчитывать также можно на четыре новые карты и пухлый набор одиночных миссий. Примечательна модель распространения Rusviet Revolution. Оказывается, те пользователи, которые в своё время пожертвовали авторам Iron Harvest на Kickstarter, получат дополнение совершенно бесплатно. И покупатели издания Digital Deluxe — они тоже скачают DLC без вливания денег. Остальным игрокам придётся платить.

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Также в ближайшее время в Iron Harvest появится новый режим Drop Zone. Он выглядит вполне состоятельным, если судить по описанию. На поле боя самолёты сбрасывают особые наборы с боеприпасами, которые обязательно нужно собирать. Победу одержит та команда, которая первой наберёт нужное количество «дропов». Грузы нужно не только собирать, но и защищать — они будут размещаться на отдельных участках локаций.

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Если вы для себя до сих пор не решили, стоит ли покупать Iron Harvest (в исполнении Digital Deluxe, особенно), то следует обратиться к страничкам игры в Steam, GOG.com или Epic Games Store в период с 25 ноября по 1 декабря. Именно тогда в бесплатном доступе будет находиться бесплатная демоверсия стратегии, в которой найдётся место не только большому отрывку из сюжетной кампании, но и мультиплееру с рейтингами.

Iron Harvest поступила в продажу 1 сентября нынешнего года. Игра рассказывает историю из альтернативных 1920-х. Всё действие происходит после окончания Мировой войны. Европа восстанавливается после жестоких сражений: города поднимаются из руин, а в сельской местности начинается та самая эпоха Iron Harvest. Крестьяне находят остатки шагающих роботов и готовятся дать отпор новой угрозе. Вся прелесть игры заключается именно в визуальном стиле и дизайне юнитов. Тут уж, что говорится, один раз увидеть.

В Steam у Iron Harvest имеется 71% рейтинга на основании более 2000 отзывов.