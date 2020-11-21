Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Halo Infinite в декабре расскажут об исправленных ошибках

И впредь будут делиться информацией чаще.
+
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде

В официальном блоге Halo появилась новая заметка, посвящённая последним событиям, так или иначе связанным с этим игровым брендом. Разработчики порадовались выходу Halo 4 в рамках The Master Chief Collection, долго расписывали «фишки» обновлённой версии игры для PC. Честное слово, там целый список улучшений, начиная с улучшенной графики (что очевидно), разграничением мультиплеера по региональным серверам и заканчивая новыми скинами. Никто также не забыл, что Halo 4 на Xbox Series может работать в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, а мультиплеерный «сплит-скрин» на четверых будет выдавать 60 fps.

реклама

анонсы и реклама
Упала цена 2070S ASUS Gaming
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

После обсуждения киберспорта и Halo 5: Guardians всё в той же заметке блога, сотрудники 343 Industries перешли к самой непростой теме — Halo Infinite. После неудачной презентации в рамках мероприятия Xbox Games Showcase и последовавшим за ней переносом релиза на 2021 год о самой игре нового было сказано очень мало. Мы только еле успевали считать покидавших студию-разработчика крупных геймдизайнеров. Радиомолчание прокомментировала сама 343 Industries. Да, они в курсе, что накопилось много вопросов, и фанаты жаждут подробностей. «Мы знаем. Мы слышим вас. Мы понимаем.» — так комментируют девелоперы повышенный спрос на новую информацию. И, кажется, они собираются исправляться.

реклама

Следующий выпуск блога Halo должен выйти 17 декабря. Именно в этот день о Halo Infinite собираются представить игру публике заново. Команда убеждена, что им удастся завершить этот год на высокой ноте, это должно положительным образом повлиять на общественное мнение.

реклама

реклама

Более того, в ближайшие месяцы мы станем получать намного больше новых сведений о самой игре. Видимо, работа после неудачной демонстрации на июльской Xbox Games Showcase проделана действительно большая. Ждём и верим, что ожидания будут оправданы, и что кому-то будет дело до разговоров о Halo Infinite спустя всего лишь 7 дней после релиза Cyberpunk 2077.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft 343 industries halo infinite
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Halo Infinite в декабре расскажут об исправленных ошибках
+
Аналитики: Watch Dogs Legion превзошла предыдущие игры серии по стартовым цифровым продажам
1
Оригинальная Titanfall вышла в Steam со всеми дополнениями
1
Total War: Warhammer II получит ещё одно обновление — с новыми фракциями и легендарными существами
1
GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077
35
Альфа-версия Star Citizen стала бесплатной аж до второго декабря
9

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 31
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 111
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 90
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 109
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 80
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
18 ноября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Собираем ультрабюджетный игровой компьютер для нетребовательных геймеров – экономим вместе с AMD
33
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
109
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
80
Простейший способ разгона шины BCLK на большинстве системных плат AM4
54
Чёрная пятница в KeysOff – Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 58% на всё программное обеспечение
Подробное тестирование игры Horizon Zero Dawn
29
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
9
Обзор кнопочного телефона BQ 2824 Tank T со встроенным термометром
9

Сейчас обсуждают

yurius
03:59
Зачем? Туда только ренуары - для них бетка была
ASRock и ASUS выпускают BIOS для AMD Ryzen 5000 Zen 3 и плат с B450, для AMD A320 и X370 готовятся
yurius
03:47
А где 11-е поколение hedt intel?
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Sergej V
03:35
не ломаю людям ожидания, они с 2015 года ждут 10нм от интел
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Sergej V
03:28
надо только подождать!
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Exiton
03:28
Рыдают! От зависти! К, не побоюсь этого слова, _божественному_ RX 5700!
Тестирую мой новый Ryzen 3600X на раскрытие видеокарты Radeon RX 5700
MriS
03:23
Где много? Макс ppt 99.6% ≈ 141.5 ватт. Стоковая электрическая мощность у него 142 ватта.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Sergej V
03:19
зачем снижать, если наблюдается дефицит процев. снимут сливки, насытят рынок, потом немног скинут, далее ещё скинут к выходу рефрешей ХТ
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
LoL
03:17
Так то 10400ф топ, за свои деньги, конечно.
Материнские платы на базе чипсетов AMD 300-й сери оказались совместимы с процессорами Ryzen 5000
Anna Stroser
03:12
cлезы нищих не интиресны
GeForce RTX 3080 прописалась в обновлённых системных требованиях Cyberpunk 2077
Ivan
03:01
10400 теперь для них икона)
Материнские платы на базе чипсетов AMD 300-й сери оказались совместимы с процессорами Ryzen 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем