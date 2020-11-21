Авторы Halo Infinite в декабре расскажут об исправленных ошибках
В официальном блоге Halo появилась новая заметка, посвящённая последним событиям, так или иначе связанным с этим игровым брендом. Разработчики порадовались выходу Halo 4 в рамках The Master Chief Collection, долго расписывали «фишки» обновлённой версии игры для PC. Честное слово, там целый список улучшений, начиная с улучшенной графики (что очевидно), разграничением мультиплеера по региональным серверам и заканчивая новыми скинами. Никто также не забыл, что Halo 4 на Xbox Series может работать в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, а мультиплеерный «сплит-скрин» на четверых будет выдавать 60 fps.
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После обсуждения киберспорта и Halo 5: Guardians всё в той же заметке блога, сотрудники 343 Industries перешли к самой непростой теме — Halo Infinite. После неудачной презентации в рамках мероприятия Xbox Games Showcase и последовавшим за ней переносом релиза на 2021 год о самой игре нового было сказано очень мало. Мы только еле успевали считать покидавших студию-разработчика крупных геймдизайнеров. Радиомолчание прокомментировала сама 343 Industries. Да, они в курсе, что накопилось много вопросов, и фанаты жаждут подробностей. «Мы знаем. Мы слышим вас. Мы понимаем.» — так комментируют девелоперы повышенный спрос на новую информацию. И, кажется, они собираются исправляться.
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Следующий выпуск блога Halo должен выйти 17 декабря. Именно в этот день о Halo Infinite собираются представить игру публике заново. Команда убеждена, что им удастся завершить этот год на высокой ноте, это должно положительным образом повлиять на общественное мнение.
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Более того, в ближайшие месяцы мы станем получать намного больше новых сведений о самой игре. Видимо, работа после неудачной демонстрации на июльской Xbox Games Showcase проделана действительно большая. Ждём и верим, что ожидания будут оправданы, и что кому-то будет дело до разговоров о Halo Infinite спустя всего лишь 7 дней после релиза Cyberpunk 2077.
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