Creative Assembly продолжает планомерно и методично выпускать контентные обновления для стратегии Total War: Warhammer II. Очередная такая «прибавочка» выйдет совсем скоро — 3 декабря. Она получит название The Twisted & The Twilight. Обычное DLC с плановым набором контента, фанаты привыкли и заранее одобряют.

реклама

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

В состав The Twisted & The Twilight совершенно точно войдут:

две новые фракции — Вестники Ариэль и Клан Моулдер;

два легендарных отряда героя — Ариэль и Горич;

два легендарных лорда — Сёстры Сумерек и Трот Нечистый;

девять отрядов (рыцари Великого оленя, зоаты и многие другие).

Creative Assembly дополнительно обещает новые механики, задания и даже некоторые сюжетные события для обеих фракций. Пока The Twisted & The Twilight доступно только для предварительного заказа в Steam со скидкой 10% — в таком случае у игрока попросят не самые большие 314 рублей.

реклама

реклама

Для Total War: Warhammer II одновременно с платным DLC выйдет и бесплатная «обнова». Подробности можно узнать тут.