Total War: Warhammer II получит ещё одно обновление — с новыми фракциями и легендарными существами
Creative Assembly продолжает планомерно и методично выпускать контентные обновления для стратегии Total War: Warhammer II. Очередная такая «прибавочка» выйдет совсем скоро — 3 декабря. Она получит название The Twisted & The Twilight. Обычное DLC с плановым набором контента, фанаты привыкли и заранее одобряют.
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В состав The Twisted & The Twilight совершенно точно войдут:
- две новые фракции — Вестники Ариэль и Клан Моулдер;
- два легендарных отряда героя — Ариэль и Горич;
- два легендарных лорда — Сёстры Сумерек и Трот Нечистый;
- девять отрядов (рыцари Великого оленя, зоаты и многие другие).
Creative Assembly дополнительно обещает новые механики, задания и даже некоторые сюжетные события для обеих фракций. Пока The Twisted & The Twilight доступно только для предварительного заказа в Steam со скидкой 10% — в таком случае у игрока попросят не самые большие 314 рублей.
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Для Total War: Warhammer II одновременно с платным DLC выйдет и бесплатная «обнова». Подробности можно узнать тут.
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