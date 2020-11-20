Альфа-версия Star Citizen стала бесплатной аж до второго декабря
Студия Cloud Imperium Games, сотрудников которой когда-нибудь обязательно привлекут к ответственности за мошенничество, объявили о старте временной акции в Star Citizen. В рамках данного мероприятия и на время проведения The Intergalactic Aerospace Expo абсолютно любой желающий может установить и опробовать альфа-версию упомянутой выше игры-долгостроя.
реклама
С сегодняшнего дня и до 2 декабря заинтересованные люди могут заняться изучением более чем сотни кораблей в Star Citizen, вообще не тратя на это деньги. Среди всех доступных кораблей особое место будет занимать новоприбывший Crusader Mercury Star Runner. Собственно, это главное.
А по поводу самой Star Citizen ничего нового добавлять не хочется. После переноса релиза одиночной кампании доверия к руководству Cloud Imperium Games только поубавилось. Наверное, эта игра когда-нибудь поступит в продажу, но случится это не завтра и, мы на 100% уверены, не в следующем году. Пока люди в это «донатят» — до тех пор Star Citizen будет находиться в фазе глубокой разработки.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила