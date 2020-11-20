Студия Cloud Imperium Games, сотрудников которой когда-нибудь обязательно привлекут к ответственности за мошенничество, объявили о старте временной акции в Star Citizen. В рамках данного мероприятия и на время проведения The Intergalactic Aerospace Expo абсолютно любой желающий может установить и опробовать альфа-версию упомянутой выше игры-долгостроя.

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С сегодняшнего дня и до 2 декабря заинтересованные люди могут заняться изучением более чем сотни кораблей в Star Citizen, вообще не тратя на это деньги. Среди всех доступных кораблей особое место будет занимать новоприбывший Crusader Mercury Star Runner. Собственно, это главное.

А по поводу самой Star Citizen ничего нового добавлять не хочется. После переноса релиза одиночной кампании доверия к руководству Cloud Imperium Games только поубавилось. Наверное, эта игра когда-нибудь поступит в продажу, но случится это не завтра и, мы на 100% уверены, не в следующем году. Пока люди в это «донатят» — до тех пор Star Citizen будет находиться в фазе глубокой разработки.