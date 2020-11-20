Красочная Trine 4: The Nightmare Prince получила дополнение Melody of Mystery спустя пару дней после анонса
Разработчики из студии Frozenbyte совместно с Modus Games ранее на этой неделе представили дополнение Melody of Mystery для красочной Trine 4: The Nightmare Prince. Сегодня пятница, и релиз уже состоялся — всем бы такую оперативность. Прикупить компьютерную версию DLC можно во всех популярных цифровых площадках: Steam, GOG, Humble Store и Origin. Разработчики пообещали, что Melody of Mystery дополнительно выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One, но случился это позднее — весной будущего года.
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Melody of Mystery расскажет нам новую историю из Астральной академии. Там опять произошли нехорошие события: учеников заперли в зачарованном сне, а на свободе бесчинствует злой дух. Наводить порядки вызвали три героя: воровка Зоя, маг Амадей и воин Понтий.
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В контентном плане у нового DLC всё ожидаемо на уровне. Игроку нужно будет исследовать шесть уровней в мирах снов, изучить новые геймплейные элементы (лёд, факелы, магниты и кристаллы) и опробовать новые улучшения для способностей. Также в дополнении имеются новые композиции для саундтрека.
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В заключение отметим, что Melody of Mystery заработает только в связке с оригинальной Trine 4: The Nightmare Prince.
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