Разработчики из студии Frozenbyte совместно с Modus Games ранее на этой неделе представили дополнение Melody of Mystery для красочной Trine 4: The Nightmare Prince. Сегодня пятница, и релиз уже состоялся — всем бы такую оперативность. Прикупить компьютерную версию DLC можно во всех популярных цифровых площадках: Steam, GOG, Humble Store и Origin. Разработчики пообещали, что Melody of Mystery дополнительно выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One, но случился это позднее — весной будущего года.

Melody of Mystery расскажет нам новую историю из Астральной академии. Там опять произошли нехорошие события: учеников заперли в зачарованном сне, а на свободе бесчинствует злой дух. Наводить порядки вызвали три героя: воровка Зоя, маг Амадей и воин Понтий.

В контентном плане у нового DLC всё ожидаемо на уровне. Игроку нужно будет исследовать шесть уровней в мирах снов, изучить новые геймплейные элементы (лёд, факелы, магниты и кристаллы) и опробовать новые улучшения для способностей. Также в дополнении имеются новые композиции для саундтрека.

В заключение отметим, что Melody of Mystery заработает только в связке с оригинальной Trine 4: The Nightmare Prince.