Последние несколько лет с подачи крупных и не очень студий потихоньку возрождается интерес PC-игроков к жанру глобальных стратегий и градостроительных симуляторов, что, безусловно, не может не радовать. Сегодня у нас новость о том, что в обозримом будущем перечень градостроительных симуляторов пополнится новым проектом под названием Nebuchadnezzar.

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Как следует из названия, являющегося английским вариантом написания имени легендарного вавилонского царя Навохудоноссора, мы отправимся в древнюю Месопотамию, где будем строить город, которому нет равных в мире, развивая не только общество и сельское хозяйство, но и различные ремёсла, которые обеспечат процветание и станут залогом добрых отношений с соседями.

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Релиз Nebuchadnezzar запланирован на 17 февраля. За разработку отвечает маленькая инди-студия Nepos Games, поэтому не стоит ждать от проекта суперсовременной графики. В конце концов, в градостроительных симуляторах графика находится едва ли в первой пятёрке критериев оценки качества.