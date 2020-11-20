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В феврале выйдет градостроительный симулятор Nebuchadnezzar в сеттинге древней Месопотамии

Потому что почему бы и нет — вот почему.
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Последние несколько лет с подачи крупных и не очень студий потихоньку возрождается интерес PC-игроков к жанру глобальных стратегий и градостроительных симуляторов, что, безусловно, не может не радовать. Сегодня у нас новость о том, что в обозримом будущем перечень градостроительных симуляторов пополнится новым проектом под названием Nebuchadnezzar.

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Как следует из названия, являющегося английским вариантом написания имени легендарного вавилонского царя Навохудоноссора, мы отправимся в древнюю Месопотамию, где будем строить город, которому нет равных в мире, развивая не только общество и сельское хозяйство, но и различные ремёсла, которые обеспечат процветание и станут залогом добрых отношений с соседями.

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Релиз Nebuchadnezzar запланирован на 17 февраля. За разработку отвечает маленькая инди-студия Nepos Games, поэтому не стоит ждать от проекта суперсовременной графики. В конце концов, в градостроительных симуляторах графика находится едва ли в первой пятёрке критериев оценки качества.

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kib@rg
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Эх потропился! Этой весной можно было и по 80$ слить.
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b0bah-over
17:17
Вашу систему надо сравнивать с аналогичной threadripper, где также 4 канала памяти
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cibershot
17:17
Одну себе, две слить подороже. Барыга наверно
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omoikane
17:15
майнинг не твое+) без обид. Хотя и не мое, мне проще пойти кирпичи таскать.
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omoikane
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fynjy_2005
17:13
Не факт. не дело лидерам рынка снижать!)))
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cibershot
17:11
Да пусть майнеры скупают, потом на барахолках по дешевке будут сливать
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fynjy_2005
17:11
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CTyDeHT
17:10
В чем проигрывает ? инструменты для разгона были в ней просто "атас", а у rda3dl постоянно bios fail возникал на ровном месте. Много крови она выпила у моих знакомых.
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kib@rg
17:10
Пока что только геймеры плачутся от цен на новые видюхи на каждом углу и идут лесом. А майнеры спокойно скупают пачками RTX3070/3080 и окупают их на CFX за несколько месяцев :)
Цена Ethereum превысила 500$ - геймерам грозит серьёзный дефицит и завышенные цены на видеокарты
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