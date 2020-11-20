Садовый гном из Half-Life 2 Episode Two совершил настоящий полёт в космос
В начале этого месяца глава Valve Гейб Ньюэлл обнародовал план по благотворительной миссии, участие в которой примет фигурка хорошо известного фанатам Half-Life садового гнома (Чомпски). Идея заключалась в следующем: фигурку гнома прикрепят к корпусу ракеты-носителя и транслируют полёт в Сети, а за каждого зрителя Ньюэлл пожертвует по одному доллару в детскую больницу Starship в новозеландском городе Окленд.
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Партнёрами Valve стали компании Weta Workshop и Rocket Lab. Первая занимается созданием реквизита для кинофильмов и изготовила титановую фигурку садового гнома; Rocket Lab же — частная космическая компания, обеспечившая непосредственно полёт Чомпски.
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Запуск ракеты-носителя лёгкого класса состоялся несколько часов назад; таким образом, Гейб Ньюэлл стал первым (и, скорее всего, последним) человеком, которому удалось в реальной жизни запустить садового гнома из Half-Life 2 Episode Two в космос.
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Напомним, что всё это мероприятие является отсылкой к одному из самых трудновыполнимых достижений в Half-Life 2 Episode Two — «Маленький космонавт». Его суть заключается в том, чтобы в начальной локации отыскать фигурку садового гнома и протащить её практически через всю игру до готовящейся к запуску ракеты на повстанческой базе «Белая роща», после чего положить фигурку в специально открытый для этого люк в грузовом отсеке ракеты и дождаться её запуска.
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