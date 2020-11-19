Несправедливость, которой фанаты серии Shenmue посчитали выпуск PC-версии её третьей части эксклюзивно в Epic Games Store, завершилась: сегодня игра наконец-то добралась до всеми любимого Steam. Причём, не просто вышла, а предлагается с огромной скидкой, размер которой достигает 66 %. Таким образом, в ближайшую неделю желающие смогут приобрести Shenmue III за вполне приемлемую цену в 577 рублей. На вышедшие за год сюжетные дополнения также распространяются скидки.

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В своё время студия Ys Net пообещала всем поддержавшим Shenmue III на Kickstarter меценатам ключи доступа к Steam-версии, но, как сообщается, с их выдачей пока наблюдаются некоторые технические сложности.