Shenmue 3 добралась до Steam и предлагается там с огромной скидкой
Несправедливость, которой фанаты серии Shenmue посчитали выпуск PC-версии её третьей части эксклюзивно в Epic Games Store, завершилась: сегодня игра наконец-то добралась до всеми любимого Steam. Причём, не просто вышла, а предлагается с огромной скидкой, размер которой достигает 66 %. Таким образом, в ближайшую неделю желающие смогут приобрести Shenmue III за вполне приемлемую цену в 577 рублей. На вышедшие за год сюжетные дополнения также распространяются скидки.
реклама
В своё время студия Ys Net пообещала всем поддержавшим Shenmue III на Kickstarter меценатам ключи доступа к Steam-версии, но, как сообщается, с их выдачей пока наблюдаются некоторые технические сложности.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила