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Видео: Blizzard опубликовала руководство по выживанию в World of Warcraft Shadowlands

Да сами сообразим, Blizzard.
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До выхода очередного масштабного дополнения для World of Warcraft — Shadowlands — остались считанные дни, поэтому Blizzard повысила свою активность в деле предпродажной подготовки аддона. Сегодня компания опубликовала видеоролик, в котором вводит игроков в курс произошедших недавно в мире WoW событий и объясняет, чем предстоит заниматься в Shadowlands. Видеоролик полностью переведён и озвучен на русский язык, поэтому смысла в его пересказе нет.

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Релиз World of Warcraft Shadowlands состоится в следующий вторник, 24 ноября, в 02:00 по московскому времени.

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Кстати, рекомендуем посмотреть посвящённый фауне мира World of Warcraft Shadowlands видеоролик, в создании которого принимал непосредственное участие сам Николай Николаевич Дроздов.

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