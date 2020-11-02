Blizzard пригласила с детства всеми любимого ведущего знаменитой передачи «В мире животных» Николая Николаевича Дроздова, чтобы рассказать игрокам о географии мира World of Warcraft Shadowlands и о населяющих его волшебных и не очень существах. Видеоролик весьма продолжительный — почти 10 минут — поэтому перед его просмотром следует заварить себе чаю, чтобы потом уютно расположиться в кресле и насладиться голосом Николая Николаевича.

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Стоит отметить, что это уже не первое появление Дроздова в качестве рассказчика о видеоигровом мире: в прошлом году ведущий поучаствовал в создании русскоязычного видеорассказа о фауне мира Anthem.

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Напомним, что World of Warcraft Shadowlands выйдет в ночь с 23 на 24 ноября (по московскому времени). Релиз был отложен, чтобы довести дополнение до необходимого уровня качества.