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Крупнейшее обновление для GTA Online будет выпущено до конца этого года

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Компания Rockstar начала потихоньку подготавливать игроков к большому расширению мира Grand Theft Auto V, для этих целей готовится обновление для Grand Theft Auto Online.

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Возможность выпуска самой большой порции контента в истории GTA Online уже до конца нынешнего года обсуждалась этим летом. Игроки должны будут отправиться в совершенно новую локацию для проведения большого ограбления — намёки об этом содержатся в опубликованном маленьком видеоролике.

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Есть предположение, что грядущее обновление будет выпущено ближе к началу новогодних праздников. По поводу популярности самой GTA V волноваться не стоит — она в обязательном порядке выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5. Подписчикам PS Plus на новой консоли от Sony гарантируется бесплатный доступ к мультиплееру на протяжении нескольких месяцев.

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