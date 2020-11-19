Как и было обещано несколькими днями ранее, сегодня CD Projekt RED опубликовала пятый выпуск посвящённого Cyberpunk 2077 цикла Night City Wire. Сегодняшний выпуск практически целиком и полностью посвящён Джонни Сильверхенду — по сути, второму действующему лицу в Cyberpun 2077 — внешность, голос и движения которому подарил Киану Ривз.

реклама

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Ранее Киану Ривз не работал над столь крупной ролью для видеоигры, но его высокий профессионализм даёт о себе знать, и CD Projekt RED было очень приятно и удобно с ним работать. К слову, к вопросу внешности Джонни Сильверхенда разработчики подходили очень долго и скрупулёзно: идея пригласить Ривза возникла далеко не сразу.

реклама

Сам Киану Ривз назвал данный опыт очень интересным, ведь в видеоигре необходимо исполнять роль в целом и отдельные сцены в частности в многочисленных вариантах — в зависимости от того, какой ответ выбрал игрок. Как персонаж Сильверхенд нравится Ривзу: его цели благородны и понятны, хоть в них и присутствует некая детская наивность. По объёму работы роль Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077 сравнима с киноблокбастером: Ривз провёл несколько десятков сессий захвата движений и озвучки, каждая из которых длилась по 4—5 часов.

реклама

реклама

Коснулись и темы игровой музыки: её будет много, она будет отражать эпоху и сопровождать игрока практически везде. При создании игрового саундтрека музыканты шли на эксперименты и старались делать её соответствующей месту действия — городу будущего, непонятно, светлого или не очень. Музыки в Cyberpunk 2077 очень много — более семи часов.

Ну, и пятиминутный геймплейный трейлер в придачу.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря на всех актуальных платформах, однако специальные улучшения для PlayStation 5 и Xbox Series появятся лишь в следующем году. К счастью, в очередной раз релиз не перенесли.