CD Projekt RED и Киану Ривз рассказали о работе над Джонни Сильверхендом в Cyberpunk 2077
Как и было обещано несколькими днями ранее, сегодня CD Projekt RED опубликовала пятый выпуск посвящённого Cyberpunk 2077 цикла Night City Wire. Сегодняшний выпуск практически целиком и полностью посвящён Джонни Сильверхенду — по сути, второму действующему лицу в Cyberpun 2077 — внешность, голос и движения которому подарил Киану Ривз.
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Ранее Киану Ривз не работал над столь крупной ролью для видеоигры, но его высокий профессионализм даёт о себе знать, и CD Projekt RED было очень приятно и удобно с ним работать. К слову, к вопросу внешности Джонни Сильверхенда разработчики подходили очень долго и скрупулёзно: идея пригласить Ривза возникла далеко не сразу.
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Сам Киану Ривз назвал данный опыт очень интересным, ведь в видеоигре необходимо исполнять роль в целом и отдельные сцены в частности в многочисленных вариантах — в зависимости от того, какой ответ выбрал игрок. Как персонаж Сильверхенд нравится Ривзу: его цели благородны и понятны, хоть в них и присутствует некая детская наивность. По объёму работы роль Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2077 сравнима с киноблокбастером: Ривз провёл несколько десятков сессий захвата движений и озвучки, каждая из которых длилась по 4—5 часов.
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Коснулись и темы игровой музыки: её будет много, она будет отражать эпоху и сопровождать игрока практически везде. При создании игрового саундтрека музыканты шли на эксперименты и старались делать её соответствующей месту действия — городу будущего, непонятно, светлого или не очень. Музыки в Cyberpunk 2077 очень много — более семи часов.
Ну, и пятиминутный геймплейный трейлер в придачу.
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря на всех актуальных платформах, однако специальные улучшения для PlayStation 5 и Xbox Series появятся лишь в следующем году. К счастью, в очередной раз релиз не перенесли.
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