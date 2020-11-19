Намедни AMD пообещала, что опубликует видеоролик с демонстрацией высокотехнологичной графики, призванный дать любителям «железа» понять, на что способна современная архитектура RDNA 2, которая легла в основу графических процессоров видеокарт Radeon RX 6000 серии. В нижеуказанном видео кибернетический воин прогуливается по засвеченной космической станции и сияет в «лучах» на базе DirectX.

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Авторы демонстрации верят, что современные графические технологии способны поднять качество визуального исполнения игр на новый уровень. А нам остаётся только ждать, когда рейтрейсинг действительно станет доступен широким массам потребителей.