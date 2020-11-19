Благодаря стараниям издания IGN у нас появилась возможность взглянуть на свежие записи игрового процесса многообещающего MMO-проекта New World от игрового подразделения Amazon.

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Журналисты издания представили вниманию общественности три видеоролика: в первом нам демонстрируют сражения на ближней и дальней дистанциях, во втором — геймплей за чародея с массовым использованием заклинаний, и в третьем — рыбалка, одна из сторонних игровых активностей в New World. В общем, посмотреть есть, на что.

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К сожалению, лично опробовать New World получится не раньше следующего года: об очередном переносе релиза проекта разработчики известили общественность ещё минувшим летом.