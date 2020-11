Вчера организаторы церемонии The Game Awards 2020 представили претендентов на звания лучших игр в самых разных номинациях. Главная номинация — это, конечно же, «Игра года»: в этом году за победу в ней поборются DOOM Eternal, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Part II, Animal Crossing New Horizons и Final Fantasy VII Remake.

Для многих игроков стало неожиданностью отсутствие в этом отнюдь не резиновом списке Half-Life Alyx, но, к счастью журналист IGN Райан Маккефри пролил свет на причину её отсутствие в главной номинации. По словам Маккефри, конкретно IGN выдвинуло Half-Life Alyx на звание игры года для The Game Awards 2020, но реальность такова, что данный VR-проект опробовали слишком мало игровых изданий, поэтому голосов для его попадания в список номинантов попросту не хватило.

Впрочем, поклонникам Half-Life грешно расстраиваться: несмотря на свою крайне невысокую доступность для широкого пользователя, Half-Life Alyx в этом году поборется за победу в номинациях «Лучшее игровое направление», «Лучший звуковой дизайн», «Лучшая игра для устройств виртуальной/дополненной реальности» и «»Лучший боевик».

Церемония начнётся 11 декабря в 03:00 по московскому времени.