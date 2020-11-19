Не секрет, что Souls-игры — это в первую очередь сложность и, как следствие, гордость за свои геймерские способности в случае полного прохождения проекта. Как выяснилось из беседы журналистов The Washington Post с творческим руководителем ремейка Demon’s Souls Гэвином Муром, игра могла оказаться лишённой этого чувства брошенного тебе вызова.

реклама

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

По словам Мура, коллектив Bluepoint Games, подготовивший ремейк, рассматривал возможность включения в проект режима пониженной сложности, чтобы сделать его доступным для менее «хардкорной» аудитории, но впоследствии от этой идеи отказались. Как верно подметил Мур, основной задачей при подготовке ремейка Demon’s Souls было максимальное сохранение духа и особенностей оригинальной игры, и вносить столь серьёзные, хоть и опциональные изменения, они посчитали неприемлемым.

Впрочем, некоторые упрощающие прохождение ремейка Demon’s Souls элементы всё же остались в проекте. Например, Мур гордится тем фактом, что студия подготовила без малого две сотни внутриигровых обучающих видеороликов, помогающих игрокам в прохождении этапов, на которых они могут «застрять».

реклама

Напомним, что ремейк Demon’s Souls вышел 12 ноября. На данный момент это самая высокооценённая игра из стартовой линейки проектов для PlayStation 5.