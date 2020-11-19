Авторы ремейка Demon’s Souls рассматривали возможность внедрения упрощённого режима прохождения
Не секрет, что Souls-игры — это в первую очередь сложность и, как следствие, гордость за свои геймерские способности в случае полного прохождения проекта. Как выяснилось из беседы журналистов The Washington Post с творческим руководителем ремейка Demon’s Souls Гэвином Муром, игра могла оказаться лишённой этого чувства брошенного тебе вызова.
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По словам Мура, коллектив Bluepoint Games, подготовивший ремейк, рассматривал возможность включения в проект режима пониженной сложности, чтобы сделать его доступным для менее «хардкорной» аудитории, но впоследствии от этой идеи отказались. Как верно подметил Мур, основной задачей при подготовке ремейка Demon’s Souls было максимальное сохранение духа и особенностей оригинальной игры, и вносить столь серьёзные, хоть и опциональные изменения, они посчитали неприемлемым.
Впрочем, некоторые упрощающие прохождение ремейка Demon’s Souls элементы всё же остались в проекте. Например, Мур гордится тем фактом, что студия подготовила без малого две сотни внутриигровых обучающих видеороликов, помогающих игрокам в прохождении этапов, на которых они могут «застрять».
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Напомним, что ремейк Demon’s Souls вышел 12 ноября. На данный момент это самая высокооценённая игра из стартовой линейки проектов для PlayStation 5.
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