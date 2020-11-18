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Anno 1800 получит третий сезонный пропуск с новым контентом

На этом пока всё. Дополнительной информацией поделятся «скоро».
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Ubisoft справедливо и статистически обоснованно решила, что градостроительная стратегия Anno 1800 получилась очень удачной и востребованной, поэтому буквально только что официально анонсировала третий сезонный пропуск к игре, который обеспечит проект новым контентом на следующий, 2021-й год. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Подробностями о контентном содержимом третьего сезонного пропуска Ubisoft не поделилась, решив отложить публикацию этой информации «на потом».

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Фанаты Anno 1800 методом исключения наверняка смогут предположить, в какие локации отправят нас грядущие дополнения. А пока — продолжаем развивать свои поселения и ждать новостей от Ubisoft.

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