Ubisoft справедливо и статистически обоснованно решила, что градостроительная стратегия Anno 1800 получилась очень удачной и востребованной, поэтому буквально только что официально анонсировала третий сезонный пропуск к игре, который обеспечит проект новым контентом на следующий, 2021-й год. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Подробностями о контентном содержимом третьего сезонного пропуска Ubisoft не поделилась, решив отложить публикацию этой информации «на потом».

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Фанаты Anno 1800 методом исключения наверняка смогут предположить, в какие локации отправят нас грядущие дополнения. А пока — продолжаем развивать свои поселения и ждать новостей от Ubisoft.