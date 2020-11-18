В PUBG Mobile начался новый сезон в честь коллаборации c игрой Metro: Exodus
В популярной PUBG Mobile началось новое событие, посвящённое временной интеграции проекта с Metro: Exodus. Этот кроссовер, о котором разработчики намекали на протяжении нескольких месяцев, должен каким-то чудесным образом повысить интерес к обоим проектам. Получится ли это у разработчиков — узнаем.
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Самая важная составляющая данного ивента — новый режим, целиком и полностью стилизированный под вылазку героев в Metro: Exodus. Для большей аутентичности авторам игры пришлось видоизменить карту Эрангель. Перед рейдом крайне важно произвести закупы нужной экипировки на чёрном рынке.
Одновременно с началом ивента в PUBG Mobile стартовал новый (16-й по счёту) сезон королевской битвы вкупе со специальным боевым пропуском. Все те игроки, которые заходят обзавестись премиум-версией пропуска, уже сразу получат костюмы героев Metro Артёма и Ани. Будут в рамках боевого пропуска и другие костюмы, среди которых надо отметить облик «Кибервышибалы» на 50 уровне и «Ночного ужаса» на 100 уровне.
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Ну, и изменённая карта Эрангель — тоже, можно сказать, нововведение. На ней появилась размещённая под землёй станция метро и радиоактивные зоны, на которых пасутся монстры из вселенной Metro. В общем, фанаты оценят, остальным будет всё равно.
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