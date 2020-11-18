То, что в провальном шутере Disintegration от креативного директора Halo грядёт отключение сетевой функциональности, стало известно ещё в сентября. Спустя два месяца, строго в указанный день студия V1 Interactive исполнила своё обещание и избавила неудачный проект от мультиплеера и всех связанных с ним игровых функций.

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Учитывая, что пиковое число игроков в Disintegration в день её релиза составило всего 553 человека, а за последние 24 часа достигло смехотворного показателя в 8 человек, данное решение абсолютно оправдано.

Сама игра при этом останется в продаже: одиночная кампания никуда не денется, поэтому желающие узнать историю идеологического (и не только) противостояния киборгов и органических людей смогут это сделать в любое удобное им время. За 1 349 рублей в Steam.