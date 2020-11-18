Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Сетевой режим в Disintegration отключили за ненадобностью

Всё равно играть некому.
1
RTX 3070 подешевела на порядок
Ryzen 9 5950X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде
Ryzen 9 5900X для сборки компа в Регарде

То, что в провальном шутере Disintegration от креативного директора Halo грядёт отключение сетевой функциональности, стало известно ещё в сентября. Спустя два месяца, строго в указанный день студия V1 Interactive исполнила своё обещание и избавила неудачный проект от мультиплеера и всех связанных с ним игровых функций.

реклама

анонсы и реклама
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Упала цена 2070S ASUS Gaming
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Учитывая, что пиковое число игроков в Disintegration в день её релиза составило всего 553 человека, а за последние 24 часа достигло смехотворного показателя в 8 человек, данное решение абсолютно оправдано.

Сама игра при этом останется в продаже: одиночная кампания никуда не денется, поэтому желающие узнать историю идеологического (и не только) противостояния киборгов и органических людей смогут это сделать в любое удобное им время. За 1 349 рублей в Steam.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

disintegration v1 interactive
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В PUBG Mobile начался новый сезон в честь коллаборации c игрой Metro: Exodus
1
СМИ: руководитель студии-разработчика Skull & Bones снят с должности
+
Сетевой режим в Disintegration отключили за ненадобностью
1
Авторы Hitman готовятся завтра представить свой новый загадочный проект
+
Свежий арт Resident Evil Village вызывает много вопросов
1
В метроидванию Ori and the Will of the Wisps сыграли более 2,8 млн пользователей
+
War Thunder получила крупнейшее обновление «Новая сила» и вышла на Xbox Series X|S с PlayStation 5
1
Продажи Marvel’s Spider-Man преодолели отметку в 20 млн копий
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 950
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 30
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 102
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 89
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
11 ноября 2020 84
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor 850W Gold
14 ноября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 эффективных способов прокачать старый ПК в 2020 году
50
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
102
Разоблачаем блогеров, публикующих фейковые и недостоверные тесты комплектующих на Youtube
136
SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10. Дополнение
35
Разгон компьютеров неактуален, а тестирования бесполезны – мнение на основе личного опыта
107
Тестирую мой новый Ryzen 3600X на раскрытие видеокарты Radeon RX 5700
49
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5600 XT
13
10 великолепных игр - я перепрохожу их снова и снова уже более 10 лет: Часть 4, заключительная
24
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
14
Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
28

Сейчас обсуждают

Leet Leet
20:18
твоя мать шлюха
GeForce RTX 3080 обходит Radeon RX 6800 ХТ на 30% в играх с трассировкой лучей – Tomshardware
Valeratal No
20:17
Сравнить бы его с популярным кулером этой же фирмы. NH-D15 чтобы понимать, насколько мелкий хуже (а вдруг лучше?)
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
Jaster
20:15
в 4к процент попаданий в инфинити кеш ниже.
Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE
Твоя мамка
20:14
Ну кароче все в порядке, жду 3080ти весной не дороже косаря бачей
Radeon RX 6800 XT оказалась медленнее, чем ожидалось – первые тесты от Tomshardware
Goginator
20:12
а почему у АМД твое лицо ?
Radeon RX 6800 XT оказалась медленнее, чем ожидалось – первые тесты от Tomshardware
Jaster
20:11
и недодрова
Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE
omoikane
20:11
так без лучиков 6800 интереснее 3070. Ты на фризы глянь ей видно памяти нехватает.
Первый тест Radeon RX 6800 XT в играх опубликовала GIGABYTE
RTXLORD
20:10
Он купил до марта логично
Radeon RX 6800 XT ощутимо проигрывает GeForce RTX 3080 в трассировке лучей — тест TechPowerUp
Goginator
20:10
3дфейкньюс вообще за источник не считается . гаврик вообще наглядное пособие по психиатрии
Radeon RX 6800 XT оказалась медленнее, чем ожидалось – первые тесты от Tomshardware
RTXLORD
20:10
Почти год тоесть ты взял амдешное говно без трасировки бета тестер рдна ухаха?
Radeon RX 6800 XT ощутимо проигрывает GeForce RTX 3080 в трассировке лучей — тест TechPowerUp
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем