Студия IO Interactive, лучше всего известная как разработчик игр серии Hitman, внезапно объявила о том, что уже завтра, 19 ноября, в 17:00 по московскому времени проведёт на своём YouTube-канале трансляцию, посвящённую анонсу нового проекта.

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Никакой информации даже из разряда намёков, впрочем, разработчики решили не оставлять, поэтому нет даже малейших представлений о том, что нас ждёт.

Параллельно IO Interactive завершает работу над заключительной частью новой трилогии приключений Агента 47: релиз Hitman 3 запланирован на двадцатое января.