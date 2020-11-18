Свежий арт Resident Evil Village вызывает много вопросов
У нас на очереди новость из популярной нынче категории «Важно для фанатов». В Сети появился новая картинка-арт, напрямую связанная с грядущей Resident Evil Village. На ней изображён Крис Редфилд, превращающийся в монстра. Кто следит за проектом с самого его анонса — тот знает, что у фанатов сразу появилось подозрение о том, что с этим героем в дебютном ролике творится что-то не совсем хорошее. А местная злобная фауна может как-то быть связана с Редфильдом.
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Уже появились предположения о том, что данный персонаж является носителем какого-то нового штамма вируса, поэтому готов с ним бороться до конца.
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Что до самой Resident Evil Village, то у неё пока даже даты релиза нет. По некоторым слухам, игра может выйти в первой половине будущего года на новых консолях и PC, но Capcom до сих пор не исключает возможность выхода игры на PlayStation x и Xbox One.
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