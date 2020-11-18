У нас на очереди новость из популярной нынче категории «Важно для фанатов». В Сети появился новая картинка-арт, напрямую связанная с грядущей Resident Evil Village. На ней изображён Крис Редфилд, превращающийся в монстра. Кто следит за проектом с самого его анонса — тот знает, что у фанатов сразу появилось подозрение о том, что с этим героем в дебютном ролике творится что-то не совсем хорошее. А местная злобная фауна может как-то быть связана с Редфильдом.

реклама

анонсы и реклама Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Уже появились предположения о том, что данный персонаж является носителем какого-то нового штамма вируса, поэтому готов с ним бороться до конца.

реклама

Что до самой Resident Evil Village, то у неё пока даже даты релиза нет. По некоторым слухам, игра может выйти в первой половине будущего года на новых консолях и PC, но Capcom до сих пор не исключает возможность выхода игры на PlayStation x и Xbox One.