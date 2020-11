Милейшая метроидвания Ori and the Will of the Wisps вышла в свет в начале весны, и по состоянию на сегодняшний день привлекла внимание более 2,8 миллионов игроков. Общее проведённое игроками время в проекте составило 22,6 млн часов, однако дойти до развязки смогли, мягко говоря, не все. По статистике, завершили прохождение игры лишь 516 тысяч игроков из вышеуказанных 2,8 миллионов.

Ещё меньше — 52 тысячи игроков — прошли Ori and the Will of the Wisps на высоком уровне сложности. Десять тысяч игроков умудрились «пробежать» метроидванию менее чем за четыре часа, и лишь 7,9 тысяч — ни разу не умерев. В общем, проект сложный, и его прохождение — нетривиальная задача.

Важно помнить, что Ori and the Will of the Wisps доступна по подписке Xbox Game Pass, так что указанная в первом абзаце статистика не равнозначна количеству проданных копий игры.