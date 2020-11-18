Компания Gaijin объявила о выходе крупного обновления для военного симулятора War Thunder, которое получило название «Новая сила». Одновременно с этим проект заявился на консолях нового поколения: Xbox Series X|S и PlayStation 5. Изменений в клиенте игры случилось очень много, о самых важных нужно рассказать прямо здесь и сейчас, а за полными подробностями мы советуем перейти на официальный сайт War Thunder.

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Самое важное изменение, что случилось с приходом «Новой силы», — это движок. Отныне технология Dagor пережила свою уже шестую итерацию, которая неплохо «прокачивает» внешний вид игры. Так, были обновлены эффекты выстрелов и взрывов, физика пожаров и разрушения воздушной техники. Особое внимание к себе будут притягивать достоверные следы попадания снарядов по объектам игрового мира. На машинах будут оставаться светящиеся следы от пробития снарядов или же застрявшие в броне снаряды на тот случай, если пробития не случилось.

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Если продолжать тему технических улучшений, то на PC-версии War Thunder появилась поддержка технологии DLSS, а на консолях нового поколения заявлена поддержка 4K при 60 fps. С целью демонстрации DLSS 2.0 разработчики игры выпустили отдельный ролик.

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В плане нового наполнения «Новая сила» тоже может много чем порадовать. Наиболее интересные новшества случились с авиацией. Там появились самолёты вертикального взлёта и посадки: британский с инновационной технологией отклонения вектора тяги Harrier и советский палубный штурмовик Як-38.

По бронетехнике тоже есть новинки, среди которых особые место занимают: долгожданный Т-90А с комплексом «Штора», немецкий танк Leopard 2A6, французский танк Leclerc S2 и американский M1128 Stryker MGS. На морских просторах о себе заявят новоявленные крейсеры и линкоры, включая советский авианесущий крейсер «Баку».

С приходом «Новой силы» в War Thunder появился новый интерактивный ангар, дебютировала система боевых пропусков (ранее в этом году она появилась и в World of Tanks) с наградами и система осветительных снарядов.

War Thunder теперь доступна на PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox X|S.