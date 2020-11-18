Продажи Marvel’s Spider-Man преодолели отметку в 20 млн копий
Уже больше года Sony не делилась с общественностью статистикой продаж Marvel’s Spider-Man. Очевидно, компания ждала достижения игрой «круглого» числа, и вот, похоже, это наконец-то случилось. Как стало известно из официальной странички главы PlayStation по направлению маркетинга Дэвида Булла в деловой социальной сети LinkedIn, мировые продажи «Человека-паука» превысили 20 миллионов копий.
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Учитывая, что Marvel’s Spider-Man вышла всего два года назад и является эксклюзивным проектом для платформы от Sony, результат более чем впечатляющий.
К сожалению, пока неизвестно, каким тиражом разошлась недавняя Marvel’s Spider-Man Miles Morales и, в частности, её расширенное издание, в состав которого входит ремастер основного героя данной заметки.
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