Сетевой мультиплеер в платформере Spelunky 2 появится на PC в декабре
На старте продаж в PC-версии платформера Spelunky 2 из-за технических проблем отсутствовала сетевая функциональность. Обстоятельство неприятное, не оно не помешало игре получить 90-процентный пользовательский рейтинг в Steam. И вот, по прошествии почти двух месяцев с момента релиза недостатки сетевого режима удалось исправить, и разработчики сообщили о том, что соответствующее обновление будет применено к Spelunky 2 в начале декабря.
реклама
Авторы приносят свои извинения за то, что обновление не вышло раньше, но пострелизная поддержка проекта обязывает расставлять приоритеты, а ресурсы у небольшой команды Mossmouth при поддержке BlitWorks отнюдь не неограниченные.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила