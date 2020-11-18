На старте продаж в PC-версии платформера Spelunky 2 из-за технических проблем отсутствовала сетевая функциональность. Обстоятельство неприятное, не оно не помешало игре получить 90-процентный пользовательский рейтинг в Steam. И вот, по прошествии почти двух месяцев с момента релиза недостатки сетевого режима удалось исправить, и разработчики сообщили о том, что соответствующее обновление будет применено к Spelunky 2 в начале декабря.

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Авторы приносят свои извинения за то, что обновление не вышло раньше, но пострелизная поддержка проекта обязывает расставлять приоритеты, а ресурсы у небольшой команды Mossmouth при поддержке BlitWorks отнюдь не неограниченные.