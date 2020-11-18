Sea of Thieves получит в следующем году намного больше контента, чем обычно
Разработчики из Rare опубликовали на своём официальном сайте большую заметку, посвящённый ноябрьскому обновлению Sea of Thieves. Сама эта обновка ничего необычного в себе не содержит: парочка ивентов и дежурные улучшения. Но там же, в этой заметке, девелоперы рассказали, что ждать от игры в будущем. В следующие месяцы Rare планирует выпустить для Sea of Thieves очень много обновлений, и 2021-й год станет для проекта самым богатым в плане контента.
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Rare хочет выпускать не только регулярные обновления для Sea of Thieves, но и видоизменять её облик с помощью серьёзных дополнений. В общем, разработчики пообещали очень много, осталось только проверять их слова. Делать это придётся, как вы понимаете, на протяжении всего 2021 года.
Напомним, Sea of Thieves доступна сейчас на PC, Xbox One и Xbox Series.
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