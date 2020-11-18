Ремастер Shadow Man сравнили с оригиналом
В следующем году в свет должен выйти официальный ремастер боевика с элементами хоррора Shadow Man. Ходом разработки проекта коллектив Nightdive Studios делится нечасто, но благодаря стараниям портала IGN удалось выудить некоторые новые подробности и даже получить скриншоты-сравнения обновлённой версии с оригинальной. Забегая немного вперёд, отметим, что разница в картинке, безусловно, различима, но разработчики явно могли бы сделать её более внушительной.
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На всякий случай: оригинал по левую сторону, ремастер — по правую.
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В обновлённой версии Shadow Man будет представлено динамическое освещение, относительно современные эффекты постобработки, более удобное управление, возвращение удалённого из оригинальной игры контента, поддержка широкоформатных мониторов с разрешением до 4K, продвинутый ИИ и многое другое.
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