Battlefield V неожиданно получила обновление спустя полгода после завершения официальной поддержки игры
Компания DICE выпустила обновление для шутера Battlefield V, что несколько удивительно, ведь ещё весной нынешнего года разработчики заявляли о прекращении поддержки игры. Ничего существенного в клиент добавлено не было — в основном, только скины для персонажей и предметов.
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Описания содержимого выглядит следующим образом:
- два новых элитных бойца и скины для них;
- 113 скинов для наземной техники;
- 69 обликов для самолётов;
- 28 носовых рисунков для самолётов;
- 25 головных уборов для персонажей;
- 7 раскрасок лица;
- 4 скина для оружия.
Помимо этого, разработчики расширили возможности для пользовательских серверов и подготовили несколько готовых шаблонов по их настройке. Из совсем уж незначительных добавлений можно отметить ручной пулёмёт LAD, появившийся на учебном полигоне.
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Судя по всему, мы имеем дело с последним обновлением для Battlefield V. DICE уже давно работает над новой частью, которая, по предварительным данным, должна будет выйти в будущем году.
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