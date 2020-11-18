Компания DICE выпустила обновление для шутера Battlefield V, что несколько удивительно, ведь ещё весной нынешнего года разработчики заявляли о прекращении поддержки игры. Ничего существенного в клиент добавлено не было — в основном, только скины для персонажей и предметов.

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Описания содержимого выглядит следующим образом:

два новых элитных бойца и скины для них;

113 скинов для наземной техники;

69 обликов для самолётов;

28 носовых рисунков для самолётов;

25 головных уборов для персонажей;

7 раскрасок лица;

4 скина для оружия.

Помимо этого, разработчики расширили возможности для пользовательских серверов и подготовили несколько готовых шаблонов по их настройке. Из совсем уж незначительных добавлений можно отметить ручной пулёмёт LAD, появившийся на учебном полигоне.

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Судя по всему, мы имеем дело с последним обновлением для Battlefield V. DICE уже давно работает над новой частью, которая, по предварительным данным, должна будет выйти в будущем году.