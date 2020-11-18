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Экшен Gears 5 получил самое большое обновление с момента релиза

Hollow Storm называется.
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Разработчики из The Coalition совместно с Microsoft опубликовали трейлер Hollow Storm – это новая операция для Gears 5. Судя по всему, мы имеем дело с одним из самых крупных обновлений для данной игры. Тут и карт много новых, и персонажей, много чего ещё, но обо всём по порядку.

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Контент операции Hollow Storm:

  • переправленный баланс классов вкупе с 16 новыми картами навыков и
  • новыми пассивными умениями;
  • новые ежедневные испытания;
  • улучшенный режим Орды;
  • 7 новых персонажей;
  • 5 новых карт.

Помимо этого, с приходом Hollow Storm в игре у классов оружия будут новые иконки и обозначения, класс больше не связаны с конкретным персонажем.

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Наконец, для режима выживания на троих игроков появятся новые задачи. Самая операция стала доступна в Gears 5 несколько часов назад.

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microsoft the coalition gears 5
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ACDCOVER
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ACDCOVER
02:48
Судя по тому, что мы имеем, rx 6800 xt в трассиронвке лучей оказалась на уровне rtx 2080 ti с лучами и DLSS, убери ты помощника в виде DLSS у зелёной любимке и зеле́ная Любимка просядет минимум на 20%...
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fokuslotus
02:47
ждем получается
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Сергей Vorvort
02:46
Не забывай что Амперы рендерят картинку в 1080р а потом апскейлят в 2.5К или 4К. Radeon, если не читерят, в заведомо проигрышном положении.
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ACDCOVER
02:39
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Kasyan
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REY_B_
02:24
Любой, сидевший на ЭЛТ мониторах знает, что даже при 60 кадрах, вечно красные глаза и морда лица. А вот 75, уже действительно незаметно. Если эталон, то уже это. Конечно, зобмиящик и на 30 кадрах карт...
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