Разработчики из The Coalition совместно с Microsoft опубликовали трейлер Hollow Storm – это новая операция для Gears 5. Судя по всему, мы имеем дело с одним из самых крупных обновлений для данной игры. Тут и карт много новых, и персонажей, много чего ещё, но обо всём по порядку.

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Контент операции Hollow Storm:

переправленный баланс классов вкупе с 16 новыми картами навыков и

новыми пассивными умениями;

новые ежедневные испытания;

улучшенный режим Орды;

7 новых персонажей;

5 новых карт.

Помимо этого, с приходом Hollow Storm в игре у классов оружия будут новые иконки и обозначения, класс больше не связаны с конкретным персонажем.

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Наконец, для режима выживания на троих игроков появятся новые задачи. Самая операция стала доступна в Gears 5 несколько часов назад.