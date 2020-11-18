Экшен Gears 5 получил самое большое обновление с момента релиза
Разработчики из The Coalition совместно с Microsoft опубликовали трейлер Hollow Storm – это новая операция для Gears 5. Судя по всему, мы имеем дело с одним из самых крупных обновлений для данной игры. Тут и карт много новых, и персонажей, много чего ещё, но обо всём по порядку.
реклама
Контент операции Hollow Storm:
- переправленный баланс классов вкупе с 16 новыми картами навыков и
- новыми пассивными умениями;
- новые ежедневные испытания;
- улучшенный режим Орды;
- 7 новых персонажей;
- 5 новых карт.
Помимо этого, с приходом Hollow Storm в игре у классов оружия будут новые иконки и обозначения, класс больше не связаны с конкретным персонажем.
реклама
реклама
Наконец, для режима выживания на троих игроков появятся новые задачи. Самая операция стала доступна в Gears 5 несколько часов назад.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила