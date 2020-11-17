Разработчики из Brace Yourself Games разместили свой проект, пошаговую тактику Phantom Brigade, в раннем доступе. Но только не в привычном Steam, а в магазине-конкуренте Epic Games Store. По такому случаю, как оно всегда бывает, был выпущен специальный пояснительный ролик, раскрывающий особенности проекта. Ну, это специально для тех, кто впервые увидит всё в магазине, а не в новостях и заметках от разработчиков.

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Phantom Brigade – это про управление последним из оставшихся отрядом мехов, сопротивлении и превозмогании перед лицом неприятеля. Игрокам нужно будет не только участвовать в битвах, но, как и положено в хороших тактиках, заниматься делами более мирскими. Ресурсы собирать, базу строить, за прокачкой мехов и их пилотов следить.

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Боевая система Phantom Brigade – штука интересная, мы уже успели про неё рассказать в нашей прошлой заметке. Это тактика, в которой ходы игрока всегда идут одновременно с ходами противника. Отдача приказов здесь отдаётся между отдельными фазами боя. Разработчики уверены, что такой подход к организации сражений делают всё действо более зрелищным и уникальным, схематичность действий и размеренность атак уходят на второй план.

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Когда Phantom Brigade выйдет в полной версии — не знают, кажется, и сами разработчики. Но за проектом проследить стоит.