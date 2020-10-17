Пошаговая тактика Phantom Brigade с пилотируемыми роботами выйдет в середине ноября
Разработчики из широко известной в очень узких кругах студии Brace Yourself Games сообщили о том, что их тактическая игра Phantom Brigade появится на свет по программе раннего доступа уже 16 ноября. Ранее уточнялось, что Phantom Brigade является эксклюзивом Epic Games Store, но несмотря на это, у игры имеется и Steam-страничка. Скорее всего, эксклюзивность временная.
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Напомним, что Phantom Brigade представляет собой гибрид пошаговой тактики и тактики в реальном времени, в процессе прохождения которого нам в роли последнего оставшегося в живых пилота боевого робота предстоит одерживать победу над превосходящими силами противника, захватывать его вооружение и всячески улучшать свою «машину».
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