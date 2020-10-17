Разработчики из широко известной в очень узких кругах студии Brace Yourself Games сообщили о том, что их тактическая игра Phantom Brigade появится на свет по программе раннего доступа уже 16 ноября. Ранее уточнялось, что Phantom Brigade является эксклюзивом Epic Games Store, но несмотря на это, у игры имеется и Steam-страничка. Скорее всего, эксклюзивность временная.

реклама

анонсы и реклама 2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA Предложение дня - RTX 8000 за 463 700р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Напомним, что Phantom Brigade представляет собой гибрид пошаговой тактики и тактики в реальном времени, в процессе прохождения которого нам в роли последнего оставшегося в живых пилота боевого робота предстоит одерживать победу над превосходящими силами противника, захватывать его вооружение и всячески улучшать свою «машину».