В карточной игре «Гвинт» появился свой «Путь ведьмака»
Разработчики из студии CD Projekt RED представили новое дополнение для коллекционной карточной игры «Гвинт». Контентная прибавка получила название «Путь ведьмака». DLC должно выйти уже 8 декабря одновременно на PC, iOS и Android.
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С самим содержанием разработчики, к счастью, тоже уже внесли полную ясность. Итак, «Путь ведьмака» сможет предложить игрокам 10 нейтральных карт и 10 карт для каждой фракции и новое ключевое слово. Самое интересное начинается, если оформить предзаказ. В таком случае игрок может претендовать на различные «плюшки» в зависимости от выбранного пакета предзаказа.
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Полный список бонусов выглядит следующим образом:
- 10 уровней в путешествии Альзура;
- премиальная нейтральная карта Альзур;
- поле лаборатории Альзура;
- 25 премиум-бочек дополнения;
- дополнительный титул «Ведьмак».
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Трейлер по случаю анонса тоже имеется и доступен для просмотра прямо здесь.
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