Разработчики из студии CD Projekt RED представили новое дополнение для коллекционной карточной игры «Гвинт». Контентная прибавка получила название «Путь ведьмака». DLC должно выйти уже 8 декабря одновременно на PC, iOS и Android.

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С самим содержанием разработчики, к счастью, тоже уже внесли полную ясность. Итак, «Путь ведьмака» сможет предложить игрокам 10 нейтральных карт и 10 карт для каждой фракции и новое ключевое слово. Самое интересное начинается, если оформить предзаказ. В таком случае игрок может претендовать на различные «плюшки» в зависимости от выбранного пакета предзаказа.

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Полный список бонусов выглядит следующим образом:

10 уровней в путешествии Альзура;

премиальная нейтральная карта Альзур;

поле лаборатории Альзура;

25 премиум-бочек дополнения;

дополнительный титул «Ведьмак».

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Трейлер по случаю анонса тоже имеется и доступен для просмотра прямо здесь.