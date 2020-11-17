CD Projekt RED провела внезапный показ геймплея Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Xbox One X
Неожиданно для всех CD Projekt RED решила провести внеочередной выпуск Night City Wire, полностью посвящённый игровому процессу Cyberpunk 2077 на консолях Xbox теперь уже прошлого и нынешнего поколений — Xbox One X и Xbox Series X соответственно.
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К сожалению, не вполне ясно, что нам хотели показать этим выпуском: разработчики не стали объяснять, в чём версия Cyberpunk 2077 для новой консоли превосходит старую. Скорее всего, в разрешении, но видеозапись на YouTube загружена в 1080p и, более того, даже не при шестидесяти кадрах в секунду.
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Запланированный на четверг крупный пятый выпуск Night City Wire, в котором нам расскажут о Джонни Сильверхенде, игровой музыке и многом другом, при этом остаётся в силе. Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря.
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