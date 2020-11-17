NetherRealm Studios ещё в октябре пообещала, что 17 ноября Mortal Kombat 11 получит второй набор новых бойцов и «ультимативный» сборник со всем выпущенным с момента релиза игры контентом. Указанный день настал, выход Mortal Kombat 11 Ultimate состоится уже в ближайшие часы, сопутствующий видеоролик прилагается.

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Стоит отметить, что в Steam ультимативное издание файтинга предлагается по удивительно выгодной цене. Возможно, это, конечно, ошибка, но разница в цене между базовой Mortal Kombat 11 и полным сборником составляет всего 50 рублей.

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Напомним, что Mortal Kombat 11 Ultimate включает в себя основную игру, аддон-расширение Aftermath, а также два набора бойцов Kombat Pack. Благодаря последнему, например, наконец-то может осуществиться детская мечта многих: отчаянный мордобой Терминатора и Рэмбо.