Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Трейлер к выходу «ультимативного» издания Mortal Kombat 11

В нём есть всё. И очень выгодно.
+
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Обвал цен на RTX 2070 SUPER
7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU

NetherRealm Studios ещё в октябре пообещала, что 17 ноября Mortal Kombat 11 получит второй набор новых бойцов и «ультимативный» сборник со всем выпущенным с момента релиза игры контентом. Указанный день настал, выход Mortal Kombat 11 Ultimate состоится уже в ближайшие часы, сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

анонсы и реклама
Упала цена 2070S ASUS Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru
RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU
Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

Стоит отметить, что в Steam ультимативное издание файтинга предлагается по удивительно выгодной цене. Возможно, это, конечно, ошибка, но разница в цене между базовой Mortal Kombat 11 и полным сборником составляет всего 50 рублей.

реклама

Напомним, что Mortal Kombat 11 Ultimate включает в себя основную игру, аддон-расширение Aftermath, а также два набора бойцов Kombat Pack. Благодаря последнему, например, наконец-то может осуществиться детская мечта многих: отчаянный мордобой Терминатора и Рэмбо.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

netherrealm studios mortal kombat 11
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Трейлер к выходу «ультимативного» издания Mortal Kombat 11
+
PC-версия Halo 4 уже доступна для прохождения
1
В Minecraft пришли «Звёздные войны»
+
Розничные магазины уже начали получать наборы для подготовки к старту продаж Cyberpunk 2077
3
Продажи Crusader Kings III преодолели отметку в миллион копий
+
Приключенческую игру Call of the Sea уже можно предзаказать, но пока только на Xbox
1

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 948
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 30
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ850-M-V2L
11 ноября 2020 84
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 86
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor 850W Gold
14 ноября 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490M-Plus
7 ноября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

SSD против HDD и RamDisk, и почему Windows 7 лучше Windows 10
109
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
86
7 главных преимуществ процессоров AMD над Intel – выгода, скорость, ядра, потенциал и многое другое
37
Разоблачаем блогеров, публикующих фейковые и недостоверные тесты комплектующих на Youtube
117
7 эффективных способов прокачать старый ПК в 2020 году
39
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
53
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5600 XT
10
Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
18

Сейчас обсуждают

DarkShaman
17:50
Не понятно как аФФтор умудряется тестировать процессорозависимость если на скрине русским языком сказано - ГП зависимость - 99%, т.е. все уперлось в древнюю бюджетную видекарту https://st.overclocker...
Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
Владимир
17:49
Так то и х86 без асиков немного чего может если не брать тредрипер. видео nvenc/qsv вот в разы круче если интсивность в алгоритме не подымать то х264/265 сливает =). Илья с прохайтек тож зря взелся на...
Самый быстрый мобильный процессор Apple M1 оказался медленнее AMD Ryzen на 68% в тесте Cinebench R23
ABC
17:48
Запускать х86 софт на арм это такое себе занятие. Будет как эльбруса с е2к - 2 ядра заняты трансляцией кода, остальные 6 ядер выполняют этот код. Потери производительности гарантированы, пока софт не ...
Самый быстрый мобильный процессор Apple M1 оказался медленнее AMD Ryzen на 68% в тесте Cinebench R23
User_007
17:47
После прочтения появилось впечатление , что автор немного путает теплое с мягким
Самый быстрый мобильный процессор Apple M1 оказался медленнее AMD Ryzen на 68% в тесте Cinebench R23
wwr222
17:46
Сынок,тут кругом лес...Речь про конкретную игру.Если убрать показания фпс со скриншота,ты никогда картинку с лучами не определишь.Точно также и в Метро.Так что,не лечи мне тут.
Подробное тестирование и анализ настроек игры Shadow of the Tomb Raider
Владимир
17:46
а у меня на 46% как вы считали ?)
Самый быстрый мобильный процессор Apple M1 оказался медленнее AMD Ryzen на 68% в тесте Cinebench R23
Grotlon
17:46
Смотря с какой стороны посмотреть. Он демонстрирует производительность уровня мобильных 6-ядерных x86-совместимых процессоров, при этом у него лишь 4 больших ядра без SMT (скорее всего).
Самый быстрый мобильный процессор Apple M1 оказался медленнее AMD Ryzen на 68% в тесте Cinebench R23
Vitaly St
17:45
Ну он не настолько сливает, насколько меньше ест. Но сливает и это закономерно.
Самый быстрый мобильный процессор Apple M1 оказался медленнее AMD Ryzen на 68% в тесте Cinebench R23
t-dirt
17:44
о, немецкий жидёнок, как житуха? открою тебе секрет, свой первый статей об производительности я написал ещё 10 годков назад, когда ты ещё на своей пс3 гонял в резистенс и считал себя самым щасливым га...
Разоблачаем блогеров, публикующих фейковые и недостоверные тесты комплектующих на Youtube
Roditch
17:44
У меня один вопрос, когда процессоры и видеокарты появятся в продаже по рекомендованной цене?
В среду AMD ответит на вопросы пользователей Reddit о процессорах Ryzen 5000 и видеокартах Radeon RX 6000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем