В Minecraft пришли «Звёздные войны»
Разработчики из Mojang Studios опубликовали релизный трейлер нового дополнения для Minecraft. Увесистый набор контента целиком и полностью посвящён «Звездным Войнам». Собственно, весь представленный ролик этому и посвящён: знаковым персонажам, звездолётам, Звезде смерти и так далее.
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За DLC нужно будет выложить 1340 монет — кто до сих пор играет в Minecraft, тот всё поймёт. Здесь также нужно дать справку, что Star Wars DLC (над названием никто долго не размышлял, видимо) посвящено оригинальной трилогии и популярному современному сериалу «Мандалорец». Действие будет разворачиваться на 12 планетах, на каждой найдётся что-то интересное.
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Игроки могут рассчитывать на получение скинов, монстров, текстур и тому подобных тематических вещей.
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