Розничные магазины уже начали получать наборы для подготовки к старту продаж Cyberpunk 2077
Если очередной перенос релиза Cyberpunk 2077 был действительно последним, то релиз самой долгожданной игры последних лет состоится уже через три недели. Событие значительное, поэтому розничные магазины готовятся к нему заранее; на днях, в частности, на просторах Reddit сотрудник одного из таких магазинов опубликовал фотографию с набором для подготовки к началу продаж Cyberpunk 2077.
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В состав набора входят промо-материалы вроде воздушных шариков с символикой игры, рекламных буклетов, стоек и тому подобного. Очевидно, что магазины готовятся к 10 декабря, ведь Cyberpunk 2077 обязательно (ну, точно-точно!) выйдет в этот день.
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Ранее релиз должен был состояться 19 ноября, но теперь в качестве небольшого «подарка» на эту дату назначен пятый показ игры в рамках мероприятия Night City Wire. На этот раз нам расскажут о Джонни Сильверхенде, музыке из игры и многих других элементах. Пятый выпуск Night City Wire станет самым продолжительным из всех.
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