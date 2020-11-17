Если очередной перенос релиза Cyberpunk 2077 был действительно последним, то релиз самой долгожданной игры последних лет состоится уже через три недели. Событие значительное, поэтому розничные магазины готовятся к нему заранее; на днях, в частности, на просторах Reddit сотрудник одного из таких магазинов опубликовал фотографию с набором для подготовки к началу продаж Cyberpunk 2077.

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В состав набора входят промо-материалы вроде воздушных шариков с символикой игры, рекламных буклетов, стоек и тому подобного. Очевидно, что магазины готовятся к 10 декабря, ведь Cyberpunk 2077 обязательно (ну, точно-точно!) выйдет в этот день.

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Ранее релиз должен был состояться 19 ноября, но теперь в качестве небольшого «подарка» на эту дату назначен пятый показ игры в рамках мероприятия Night City Wire. На этот раз нам расскажут о Джонни Сильверхенде, музыке из игры и многих других элементах. Пятый выпуск Night City Wire станет самым продолжительным из всех.